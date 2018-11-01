Последнее обновление: 01.11.2018 12:48

Россия ввела санкции против граждан и компаний Украины

Россия объявила о санкциях против Украины, заблокировав счета сотен граждан и десятков компаний соседнего государства, их имущество на территории РФ и запретив перечисление средств на за границу, говорится в постановлении правительства РФ.

Санкции РФ распространяются на 332 физических лица и 68 компаний. Среди них - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные украинские бизнесмены, чиновники администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами.

Среди граждан Украины, попавших в санкционный список РФ, сын украинского президента Петра Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, намеревающаяся участвовать в президентских выборах 2019 года.

После революции 2014 года, аннексии Крыма Россией и восстания пророссийских сепаратистов на украинском востоке, Киев взял курс на сближение с Западом, присоединившись к введенным против Москвы экономическим санкциям.

“Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введённых в отношении российских граждан и юридических лиц”, - говорится в сообщении правительства РФ.

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