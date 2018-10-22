Последнее обновление: 22.10.2018 16:16

Путин поручил ввести новые санкции против Украины

Владимир Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины.

В соответствии с документом санкции вводятся «в связи с недружественными действиями Украины» в отношении россиян и российских компаний и в целях защиты национальных интересов.

Своим указом Путин поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, а также решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести и «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер».

Указ вступил в силу с момента подписания, при этом всем органам государственной власти и местного самоуправления, а также российским гражданам и компаниям предписано в своей деятельности исходить из того, что в отношении неназванных пока лиц применяются неназванные пока санкции.

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