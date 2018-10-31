В Италии ущерб сельскому хозяйству от непогоды превысил 150 миллионов евро

Ущерб от непогоды, с выходных господствующей на территории Италии, превысил для местных сельхозпроизводителей сумму в 150 миллионов евро, сообщает в среду их ассоциация Coldiretti.

Грозы, шквалистый ветер, наводнения, град, обрушившиеся на Апеннины, нанесли тяжелый удар по итальянской аграрной отрасли, отмечается в сообщении Coldiretti. Пострадали посадки оливковых деревьев, испорчены посевы, затоплены поля и разрушены теплицы. Отмечаются проблемы с транспортной доступностью сельскохозяйственных площадей по причине подтоплений и схода оползней.

Coldiretti отмечает, что 150 миллионов евро ущерба являются предварительной цифрой. Ассоциация аграриев просит местные власти как можно быстрее подсчитать размеры убытков и обратиться за помощью государства.

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. В среду он сохраняется в двух из них: в Лигурии и Трентино-Альто-Адидже. Число жертв непогоды в среду утром достигло 12 человек.

Глава службы ГО Анджело Боррелли охарактеризовал уже отступившую непогоду как "идеальный шторм". По его словам, сложившиеся метеоусловия оказались самыми сложными за последние 50-60 лет.

Лето 2017 года стало самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений. Coldiretti сообщила, что от недостатка воды пострадали 2/3 плодородной территории страны, а общий экономический ущерб от засухи превысил 2 миллиарда евро.