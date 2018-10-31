Уровень безработицы в городах КНР в январе-сентябре продолжал падать

Китайский рынок труда оставался стабильным в текущем году, поскольку уровень безработицы в городах продолжал падать благодаря новым отраслям промышленности, которые выступили в качестве крупнейшего работодателя, сообщил официальный представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Лу Айхун на брифинге.

По его словам, в январе-сентябре в стране было создано около 11,07 млн новых рабочих мест, что на 100 тыс. превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа".

"Мы выполнили поставленную на этот год цель на три месяца раньше", - сказал Лу Айхун. Он добавил, что занятость среди выпускников ВУЗов и рабочих-мигрантов из сельской местности остается стабильной.

Уровень зарегистрированной безработицы в городах на конец сентября составлял 3,82%, тогда как по итогам первых двух кварталов он равнялся 3,83%.