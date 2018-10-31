GM отчиталась о превзошедшей ожидания прибыли

General Motors Co в среду отчиталась о квартальной прибыли, существенно превзошедшей ожидания, и сообщила, что годовая прибыль будет соответствовать верхней границе прогноза на фоне активного спроса в Северной Америке

Акции GM подскочили на 7,6 процента перед открытием официальной биржевой сессии.

Автопроизводитель отчитался о чистой прибыли в третьем квартале в размере $2,53 миллиарда, или $1,75 на акцию, по сравнению с убытком в размере $2,98 миллиарда, или $2,03 на акцию, в прошлом году. Показатель за аналогичный квартал прошлого года включал расходы, связанные с Европой.

Без учета разовых статей баланса GM заработала $1,87 на акцию в третьем квартале по сравнению с прогнозом опрошенных Refinitiv аналитиков на уровне $1,25 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 6,4 процента до $35,8 миллиарда, тогда как аналитики ждали показатель в размере $34,85 миллиарда.

Автопроизводитель подтвердил, что ждет годовую прибыль в размере от $5,80 до $6,20 на акцию, но теперь ожидает, что показатель достигнет верхней границы диапазона или даже превысит ее.