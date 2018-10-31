Последнее обновление: 31.10.2018 17:55

Россия будет консультировать Венесуэлу по вопросам выхода из кризиса

Российские эксперты будут консультировать Венесуэлу по мерам преодоления кризиса в экономике, включая перестройку ее структуры, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Венесуэле будет оказана экспертная поддержка. С российскими экспертами будут консультироваться насчет предполагаемых мер экономической политики по преодолению кризиса, в том числе по перестройке структуры экономики", - сообщили в министерстве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил по итогам встречи во вторник с российской делегацией во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны. Он сообщил, что состоялось обсуждение идей, которые помогут в усовершенствовании новой производительной модели.

По его словам, речь идет о преодолении рентной экономической модели. Во встрече участвовали также представители Центрального банка России, Казначейства и ряда других российских ведомств.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов. С четверга, 25 октября, по вторник, 30 октября, курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20% — с 201 до 240 суверенных боливаров.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование