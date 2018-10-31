Air France сохраняет оптимизм, несмотря на рост цен на топливо

Air France-KLM в среду отчиталась о высокой квартальной прибыли и дала оптимистичный прогноз, несмотря на рост цен на топливо.

Выручка увеличилась на 4 процента до 7,55 миллиарда евро ($8,56 миллиарда) в третьем квартале. Операционная прибыль снизилась на 6,7 процента до 1,07 миллиарда евро, но превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Рейтер.

Новый глава Air France-KLM Бен Смит, назвавший результаты “солидными”, пообещал в ближайшие месяцы “выработать амбициозную и инновационную стратегию” для развития группы.

На следующей неделе Смит должен начать переговоры с профсоюзами пилотов Air France по вопросам зарплат и планов развития бизнеса, сообщила компания.

Выручка на единицу воздушной перевозки выросла на 2 процента, тогда как расходы на единицу воздушной перевозки снизились на 1 процент. Объем пассажирских перевозок увеличился на 2,3 процента до 28,5 миллиона человек.

Чистая прибыль выросла на 22 процента до 786 миллионов евро.

Доходы продолжат расти в четвертом квартале, прогнозирует главный финансовый директор Air France Фредерик Гаже.

В то же время Air France-KLM скорректировала прогноз затрат на топливо в 2018 году, ожидая их роста на 500 миллионов евро вместо 450 миллионов евро, прогнозировавшихся ранее. В 2019 году, как ожидает компания, расходы увеличатся еще на 900 миллионов евро на фоне повышения цен на нефть.