Последнее обновление: 31.10.2018 13:04

Квартальная прибыль Panasonic сократилась из-за инвестиций в Tesla

Японская Panasonic Corp в среду отчиталась о 15-процентном снижении операционной прибыли во втором квартале из-за инвестиций в завод по производству аккумуляторов Tesla Inc, расположенный в Неваде.

Прибыль единственного поставщика элементов питания для электрокаров Tesla составила 95,2 миллиарда иен ($840,92 миллиона) за период с июля по сентябрь против 112,7 миллиарда иен за аналогичный период годом ранее.

Аналитики ожидали показатель на уровне 112,60 миллиарда иен, согласно усредненному прогнозу опрошенных Refinitiv аналитиков.

Компания подтвердила прогноз годовой прибыли на уровне 425 миллиардов иен против прогнозируемых аналитиками 432,51 миллиарда иен.

Panasonic инвестировала в завод Tesla по производству аккумуляторов, поскольку производство электрокаров Model 3 ускорилось. Компания вложила $1,6 миллиарда в увеличение производственного потенциала завода, однако предприятие пока еще не приносит прибыль.

На прошлой неделе Tesla отчиталась о чистой прибыли, положительном сальдо движения денежных средств и превысившей прогнозы марже в прошедшем квартале, сумев выполнить обещание главы производителя электромобилей Илона Маска сделать компанию прибыльной.

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