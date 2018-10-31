В бундесвер поставляют бракованную военную технику

Министерство обороны ФРГ признало удручающую ситуацию в германской армии даже с абсолютно новыми танками, самолетами и вертолетами.

Из 97 единиц крупногабаритной техники, поставленной бундесверу в 2017 году, пригодны к эксплуатации лишь 38, сообщило в среду, 31 октября, агентство dpa со ссылкой на ответ парламентского статс-секретаря при министре обороны Петера Таубера (Peter Tauber) на официальный запрос депутата от Левой партии Маттиаса Хёна.

Эти данные означают, что в бундесвере в настоящее время пригодны к использованию лишь 39 процентов новой крупногабаритной техники при заявленной цели в 70 процентов. Особое беспокойство у оборонного ведомства вызывает ситуация с транспортными самолетами А400 и боевыми машинами пехоты Puma. Качество поставляемой техники "продолжает оставлять желать лучшего", признал Таубер.

Согласно представленным данным, из 71 БМП Puma, полученной бундесвером в 2017 году, боеспособны лишь 27, из восьми самолетов А400 - лишь половина. Не лучше обстоят дела и с боевыми вертолетами Tiger: из семи новых вертолетов непригодны пять. Из четырех новых истребителей Eurofighter боеспособен лишь один.

Боеспособность поставляемой новой крупногабаритной техники все еще значительно отстает от среднего уровня всех почти 5000 экземпляров 53 основных боевых систем, уже находящихся в распоряжении бундесвера. По данным последнего техосмотра, проведенного в феврале 2018 года, к использованию пригодно значительно больше половины всей техники.

Депутат Левой партии Маттиас Хён назвал неприемлемой ситуацию, при которой "у поставщиков принимается и оплачивается продукция, которая даже не функционирует".