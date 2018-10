Walmart ускорит оформление заказов с началом праздничного сезона

Walmart Inc ускорит оформление заказов в магазинах и облегчит покупателям поиск с помощью цифровых карт, показывающих точное местоположение товаров, рассчитывая привлечь клиентов и увеличить продажи в сезон праздников.

О своих планах на ноябрь и декабрь Walmart объявила на пресс-конференции во вторник. Последние два месяца года имеют важное значение для ритейлеров, поскольку на этот сезон приходится значительная часть годовых продаж и прибыли.

Новая услуга Walmart под названием Check out with Me позволит покупателям избежать очередей у касс и оплачивать товары прямо у стеллажей в торговом зале.

Компания также предложит более широкий ассортимент игрушек, электроники, предметов моды и домашнего обихода как в магазинах, так и на сайте, что, как надеется ритейлер, поможет увеличить объем продаж.

Кроме того, Walmart введет бесплатную доставку заказов за два дня, если стоимость покупки превышает $35.