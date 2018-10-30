Квартальная прибыль Lufthansa не оправдала ожиданий из-за роста цен на топливо

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa сообщил во вторник о незначительном повышении количества рейсов по сравнению со своими конкурентами в этом сезоне после того, как компания опубликовала не оправдавший ожиданий квартальный отчет.

Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) составила 1,35 миллиарда евро ($1,554 миллиарда). Аналитики ожидали показатель на уровне 1,41 миллиарда евро за период с июля по сентябрь.

“Мы ожидаем рост годовых расходов больше чем на 1 миллиард евро в 2018 году из-за расходов на топливо и дополнительных затрат, понесенных в связи с задержками и отменами рейсов”, - сообщил глава компании Карстен Шпор в заявлении.

Lufthansa прогнозирует повысить количество рейсов на 8 процентов в зимний сезон против повышения на 10 процентов со стороны конкурентов. Летом 2019 года компания увеличит показатель на 3,8 процента.

Компания подтвердила, что по-прежнему ждет небольшого снижения скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов с рекордных показателей 2017 года в 2,97 миллиарда евро ($3,5 миллиарда).