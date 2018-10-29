Китайский регулятор предлагает снизить налог на покупку автомобилей на 50%

Главный орган Китая, отвечающий за экономическое планирование, предлагает сократить вдвое налог, взимаемый при покупке автомобилей, так как эскалация торговой войны с США может привести к замедлению роста экономики КНР и снижению спроса на автомобили, сообщило here в понедельник агентство Bloomberg.

Акции американских и европейских автопроизводителей, включая General Motors, BMW, Volkswagen и Daimler, подорожали на фоне этих новостей.

Ранее в октябре Reuters сообщал, что Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) представила министерствам финансов и торговли страны документы, в которых предлагалось уменьшить 10-процентный налог на покупку автомобиля в два раза.

CADA и в прошлые годы делала предложения, которые помогали выработать политику в автомобильной отрасли.

Продажи автомобилей в Китае в сентябре упали на 11,6 процента до 2,39 миллиона единиц, максимально за последние примерно семь лет, вызвав беспокойство о том, что крупнейший автомобильный рынок мира может в 2018 году пережить спад впервые за несколько десятилетий.

Три года назад, когда Китай в последний раз снизил налог на покупку автомобилей, продажи транспортных средств резко выросли.