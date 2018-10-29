Последнее обновление: 29.10.2018 17:04

VW отзывает в РФ около 6,7 тыс. машин Audi из-за проблем с насосом охлаждения

Категории: Россия Audi

Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 6,687 тыс. автомобилей марки Audi A4, А5, А6, Q6.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные в период с 2012 года по 2017 год, с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления", - отмечает Росстандарт.

На автомобилях будет заменен дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновлено программное обеспечение блока управления двигателем. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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