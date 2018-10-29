Fitch подтвердил рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.

По мнению аналитиков агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокая потребности во внешнем финансировании, что обусловлено погашением суверенных долгов и уязвимостями банковского сектора, а также геополитические факторы.

В то же время в Fitch отмечают усиление макроэкономической стабильности, сокращение госдолга Украины и благоприятное влияние поддержки международных доноров.

Краткосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне В.