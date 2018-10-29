Ралли цен на золото задушило сезонный спрос в Индии

Спрос на золото в Индии на прошлой неделе был ограничен из-за предшествовавшего роста внутренних котировок, заставившего покупателей отложить покупки, несмотря на приближение сезона фестивалей и свадеб.

“Покупателям сложно приспособиться к выросшим ценам, - сказал директор золотооптовой MNC Bullion Даман Пракаш Ратод. - Они ждут коррекции”.

Спрос на втором по величине в мире индийском рынке золота обычно растет к концу года из-за сезона свадеб и крупных фестивалей, таких как Дивали и Дуссера, во время которых приобретение драгметалла считается хорошим знаком.

По словам дилера частного банка-импортера золота, спрос во время Дуссеры был очень слаб, и ювелиры ожидают плохих продаж даже во время Дивали из-за высоких цен.

Дилеры в Индии на прошлой неделе предлагали скидки до $7 на унцию, как и неделей ранее - это максимальный уровень с середины июня. Корректировки отсчитываются от официальных внутренних котировок, включающих 10 процентов импортной пошлины.

В других азиатских центрах торговли золотом спрос также был ограничен под давлением подросших международных котировок, завершивших ростом четвертую неделю подряд впервые с января.

Премии к международным котировкам в Китае скорректировались до $4-$6 на унцию против $4-$7 на унцию неделей ранее. По словам дилера из Гонконга, спрос не очень силен на фоне того, что цены выросли примерно на $70 за унцию по сравнению с уровнем августа.

Цены на золото выросли более чем на 6 процентов после падения до минимума с января прошлого года - $1.159,96 за унцию - в середине августа. Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду.