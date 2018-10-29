Последнее обновление: 29.10.2018 11:37

IBM покупает Red Hat примерно за $33 млрд

Категории: США IBM

Американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, договорилась о приобретении разработчика программного обеспечения Red Hat Inc. примерно за $33 млрд.

Это станет крупнейшей покупкой в истории IBM, отмечает The Wall Street Journal.

Компания заплатит по $190 за акцию Red Hat, что представляет собой премию в 63% к цене на закрытие торгов в пятницу ($116,68). IBM планирует финансировать сделку за счет свободных денежных средств и долговых обязательств.

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