Результаты Intel превзошли прогнозы за счет ПК и дата-центров

Квартальная прибыль и выручка Intel Corp в четверг превзошла прогнозы аналитиков за счет высокомаржинального подразделения дата-центров и активного спроса на чипы для персональных компьютеров.

Акции компании отреагировали на отчет ростом на 6,0 процента после окончания официальной биржевой сессии, однако беспокойство о напряженности между США и Китаем в сфере торговли свело этот рост на нет.

Рост прибыли Intel на 39 процентов и превзошедший ожидания прогноз в четвертом квартале должны стать облегчением для инвесторов после трех дней пессимистичных новостей от других крупных производителей чипов, которые спровоцировали волатильность на рынках.

Amazon Inc и Alphabet Inc в четверг отчитались о разочаровывающих результатах, что привело к падению технологического сектора после окончания официальной биржевой сессии.

Intel ожидает выручку в текущем квартале в размере $19 миллиардов и скорректированную прибыль в размере $1,22 на акцию. Аналитики в среднем ожидали выручку в размере $18,40 миллиарда и прибыль в размере $1,09 на акцию, показали данные Refinitiv.

Выручка подразделения дата-центров выросла на 25,9 процента до $6,14 миллиарда за квартал, тогда как аналитики ожидали выручку в размере $5,89 миллиарда, показали данные аналитической компании FactSet.

Выручка подразделения клиентских решений, поставляющего чипы производителям ПК, на которое приходится основная часть продаж компании, также выросла на 15,5 процента до $10,23 миллиарда по сравнению с прогнозом FactSet на уровне $9,33 миллиарда.

Чистая прибыль выросла до $6,40 миллиарда, или $1,38 на акцию, в третьем квартале, завершившемся 29 сентября, с $4,52 миллиарда, или 94 центов на акцию, годом ранее.

Без учета ряда статей баланса компания заработала $1,40 на акцию.

Чистая выручка выросла на 18,7 процента до $19,16 миллиарда.

Аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $1,15 на акцию и выручку в размере $18,11 миллиарда.