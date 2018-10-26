Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,109 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 2,114 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,395 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,406 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,20(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).