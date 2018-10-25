Ирландия ограничила краткосрочную аренду в борьбе с нехваткой жилья

Ирландия будет бороться с существенной нехваткой жилья в быстрорастущих городах, таких как Дублин, с помощью ограничений краткосрочной аренды и сайтов совместного использования недвижимости, в том числе Airbnb, сказал министр жилищного строительства страны в четверг.

Как и многие другие страны, Ирландия столкнулась с последствиями растущей популярности совместного использования жилья, в частности со снижением предложения для длительной аренды.

Новые регуляторные меры, аналогичные тем, что были приняты в этом году в Торонто, вступят в силу с июня. Их целью будет воспрепятствовать снижению числа доступного жилья на рынке долгосрочной аренды недвижимости.

Другие города, в том числе Берлин, Барселона и Париж, также приняли меры для ограничения числа объектов недвижимости, сдающихся в краткосрочную аренду.

“Мы хотим сохранить... возможность сдавать жилье, когда кто-то сдает комнату в доме или весь дом, когда уезжает в отпуск на две недели, чтобы иметь возможность оплачивать счета”, - сказал министр жилищного строительства Оуэн Мерфи государственному телеканалу RTE в четверг.

“Однако мы хотим прекратить практику, когда кто-то, у кого есть второй дом, уходит с (рынка долгосрочной аренды жилья), потому что краткосрочная сдача жилья туристам - это очень выгодно”.

Новые регуляторные нормы предусматривают запрет на краткосрочную аренду второго жилья, если она уже не была ранее одобрена местными властями.

Владельцы домов смогут сдавать свое основное место жительства целиком на срок до 90 дней в год и до 14 дней за раз и сдавать в аренду комнату без ограничений.