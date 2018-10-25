Евро достиг сессионного пика после начала пресс-конференции Драги

Евро достиг внутрисессионного максимума в $1,1425 после начала пресс-конференции главы Европейского центрального банка Марио Драги.

Единая европейская валюта также выросла до трехнедельного пика к фунту стерлингов, поднявшись до 88,58 пенса.

Доходность гособлигаций еврозоны повысилась после того, как Драги сказал, что стабильное укрепление экономики продолжает поддерживать уверенность в отношении инфляции.

Доходность 10-летних немецких госбондов выросла до 0,405 процента, прибавив 1,5 базисного пункта.

Европейский центробанк в четверг оставил ставки без изменений, как и ожидалось, и подтвердил, что намерен завершить скупку активов в конце декабря 2018 года.