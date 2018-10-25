Puma повысила прогноз благодаря спросу на баскетбольные кроссовки

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря Puma в четверг повысил прогноз годовых продаж и операционной прибыли, зафиксировав значительный рост продаж в Северной и Южной Америке и в Азии, а также хороший спрос на баскетбольные кроссовки, которые стали первыми для бренда за последние 20 лет.

Продажи, скорректированные с учетом влияния валютных курсов, увеличились в третьем квартале на 14 процентов до 1,242 миллиарда евро ($1,42 миллиарда), тогда как операционная прибыль выросла на 28 процентов до 130 миллионов евро, превысив прогнозы аналитиков на уровне 1,2 миллиарда и 119 миллионов евро соответственно.

Квартальные продажи в Северной и Южной Америке выросли примерно 16 процентов, а в Азии - на 23 процента.

Компания сообщила, что ждет роста скорректированного показателя продаж в 2018 года в диапазоне от 14 до 16 процентов против 12-14 процентов, прогнозировавшихся ранее.

Операционная прибыль, как ожидается, будет находиться в диапазоне от 325 миллионов до 335 миллионов против 310-330 миллионов ранее.