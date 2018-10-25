Квартальная прибыль Ford превысила прогнозы

Ford Motor Co в среду отчиталась о квартальной прибыли, немного превысившей прогнозы, и подтвердила целевые уровни финансовых результатов за год.

Прибыль автопроизводителя в квартале снизилась, поскольку повышение расходов на сырье и падение продаж в Китае частично перевесили хороший спрос на высокодоходные пикапы и внедорожники в Северной Америке.

Ford сообщила, что чистая прибыль в третьем квартале составила $993 миллиона, или 25 центов на акцию, снизившись на 36 процентов с $1,6 миллиарда, или 39 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 29 центов на акцию, на 1 цент превысив усредненный прогноз аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Выручка увеличилась до $37,7 миллиарда с $36,5 миллиарда годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель в $33,3 миллиарда.

Второй по величине автопроизводитель США подтвердил, что ждет годовую прибыль на акцию в диапазоне $1,30-$1,50. Компания прогнозирует прибыль в четвертом квартале в диапазоне 31-51 цент на акцию, в то время как аналитики ждут показатель на уровне 31 цента.