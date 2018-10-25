Canon ухудшила годовой прогноз из-за низкого спроса на фотоаппараты

Японская Canon Inc в четверг ухудшила годовой прогноз прибыли во второй раз за этот год, ссылаясь на снижение продаж однообъективных зеркальных фотоаппаратов и вялый спрос на оборудование для производства полупроводников.

Компания, выпускающая фотоаппараты и принтеры, снизила годовой прогноз прибыли до 335,5 миллиарда иен ($2,99 миллиарда) с 378,5 миллиарда иен. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 375,4 миллиарда иен, по данным Refinitiv.

В конце июля Canon также ухудшила годовой прогноз из-за снижения спроса на оборудование для производства панелей.

Операционная прибыль за квартал, завершившийся в сентября, сократилась на 12,4 процента до 68,3 миллиарда иен ($610 миллионов) против 78 миллиардов иен годом ранее, сообщила компания.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 86,57 миллиарда иен.