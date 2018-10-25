Глава Daimler прогнозирует высокий спрос в 4 квартале, несмотря на снижение продаж в Германии

Глава Daimler Дитер Цетше сказал в четверг, что потребительский спрос остается высоким, несмотря на ограничения регуляторов на дизельные автомобили и снижение продаж автомобилей Mercedes-Benz в Германии, отрицательно сказавшееся на результатах за третий квартал.

“Автомобильная отрасль, а следовательно и Daimler по-прежнему находятся в крайне сложных условиях. Сохраняющийся высокий спрос со стороны наших клиентов вселяет в нас уверенность относительно четвертого квартала”, - говорится в заявлении Цетше.

Прибыль компании до выплаты процентов и налогов (EBIT) в третьем квартале снизилась на 27 процентов в годовом выражении до 2,49 миллиарда евро ($2,85 миллиарда) на фоне падения EBIT подразделения Mercedes-Benz Cars на 35 процентов до 1,37 миллиарда евро.

Продажи Mercedes-Benz Cars, как ожидается, достигнут прошлогодних уровней, сообщил Daimler, отчитавшись о падении поставок на 6 процентов в третьем квартале.

На прошлой неделе Daimler предупредила инвесторов, что операционная прибыль по итогам года снизится более чем на 10 процентов из-за ограничений регулирующих органов на дизельные автомобили.