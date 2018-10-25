Tesla впервые за два года отчиталась о прибыли

Американский автопроизводитель Tesla в третьем квартале 2018 года получил прибыль, это произошло впервые за два года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо основателя компании Илона Маска к инвесторам.

Так, в третьем квартале 2018 года прибыль Tesla составила $312 млн, или $1,75 на акцию, по сравнению с убытками в размере $4,22 на акцию во втором квартале. Выручка компании составила $6,8 млрд.

Маск назвал третий квартал «действительно историческим» для Tesla. Как отмечает CNBC, скорость производства автомобилей Tesla Model 3 за этот период выросла более чем на 30%.

По данным MarketWatch, на фоне сообщений о прибыли акции компании выросли на 9,74% и торговались по цене $316 за штуку.

В 2018 году убытки Tesla дважды били рекорды — в первом квартале компания потеряла $709 млн, во втором — $717,5 млн, что более чем в два раза превышает показатели 2017 года.

Третий квартал 2018 года стал последним, который Маск заканчивает в качестве председателя совета директоров компании. В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала его виновным во введении акционеров в заблуждение. Причиной стала публикация Маска в Twitter, в которой он предложил выкупить акции компании с биржи по цене $420 за штуку и преобразовать Tesla в частную компанию. Подобную идею основатель Tesla объяснил тем, что из-за квартального цикла заработков компания принимает решения без расчета на долгосрочные перспективы.

После расследования комиссии Маск заключил с властями соглашение, по которому обязался выплатить $20 млн штрафа и покинуть должность председателя совета директоров Tesla. Кроме того, компания должна будет также выплатить $20 млн, Маск уже заявил, что планирует приобрести акции Tesla на эту сумму.