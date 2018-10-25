Производители США сообщили о росте цен из-за пошлин - ФРС

Американские производители повысили цены из-за импортных пошлин, однако в большинстве регионов США инфляция остается сдержанной или умеренной, сообщил Федрезерв в среду.

Согласно Бежевой книге ФРС, докладу о состоянии экономики США, темпы роста ВВП, похоже, находятся в диапазоне от сдержанных до умеренных, а компании ряда отраслей промышленности сообщили о нехватке рабочей силы.

Обзор указал на беспокойство компаний в связи с торговой войной администрации президента США Дональда Трампа с Китаем и тревогу из-за сохранения напряженности в отношениях Вашингтона с другими ведущими торговыми партнерами.

“Производители сообщили, что в силу необходимости повысили цены на готовую продукцию”, - сообщила ФРС, добавив, что компании назвали причиной роста цен увеличение расходов на сырье, такое как сталь, “связав его с пошлинами”.

В то же время ФРС сигнализировала, что инфляционное давление, похоже, остается невысоким.

“Цены продолжают расти, темпы повышения во всех регионах - от сдержанных до умеренных”, - говорится в докладе.

Трамп ввел пошлины на импорт товаров из целого ряда государств, включая Китай, страны Евросоюза, Канаду и Мексику, спровоцировав ответные меры в отношении американского экспорта.