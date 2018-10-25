Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что работы по проектам с итальянской Eni продолжаются по графику, сообщения о выходе итальянских партнеров из проектов он назвал слухами.

«Ни из каких проектов они не выходили, работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями. На Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий», — сказал Сечин.

По словам главы «Роснефти», сообщения о выходе Eni из проектов можно расценить как «некорректную подачу информации». «Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка — покажите мне ее, чтобы я убедился, что она реальный документ, а не какая-то подтасовка. Потому что наше сотрудничество с Eni идет по графику», — заявил он.

О том, что Eni вышла из совместного с «Роснефтью» проекта в Черном море и ведет переговоры об остановке своего участия в проектах в Баренцевом море, 24 октября сообщили агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя аппарата правительства. Чиновник сообщил, что Eni покинула черноморский проект еще в марте, после того как было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь». Кроме того, он добавил, что стороны обсуждают «условия временной приостановки» проектов на шельфе Баренцева моря.

В «Роснефти» и Eni комментировать информацию о приостановке проектов отказались.

Сообщения о том, что итальянская сторона намерена выйти из проектов «Роснефти», появлялись неоднократно. Так, слова чиновника о выходе Eni из черноморского проекта в марте подтверждались источниками РБК: 30 марта источник, близкий к СП «Роснефти» и Eni, сообщал, что Eni уведомила «Роснефть» о приостановке сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США. В мае источники «Коммерсанта» в нефтяной отрасли также сообщили о де-факто остановке работы совместных предприятий «Роснефти» и итальянской Eni из-за американских санкций. В «Роснефти» сообщения о проблемах из-за санкций опровергали.

До этого, в январе, о приостановке бурения говорила председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. «Конечно, перед тем как начать проект, мы его тщательно изучали и, конечно, мы просили авторизацию США. Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановиться», — говорила она журналистам. Тем не менее сразу после публикации слов Марчегальи пресс-служба Eni распространила заявление, в котором уточнялось, что компания просто производит мониторинг ситуации, а приостановки бурения не было.