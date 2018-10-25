Квартальные результаты Microsoft превысили прогнозы за счет облачных сервисов

Microsoft Corp в среду отчиталась о квартальных результатах, превысивших прогнозы Уолл-стрит на фоне роста числа корпоративных пользователей облачных сервисов Azure и приложений Office 365.

Выручка от подразделения облачных сервисов, в том числе от продаж Azure, достигла $8,5 миллиарда, увеличившись на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка подразделения персональных компьютеров выросла на 14,6 процента до $10,75 миллиарда, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне $10,13 миллиарда.

Microsoft прогнозирует хорошую выручку этого подразделения в праздничном квартале, в диапазоне $12,8-$13,2 миллиарда.

Выручка подразделения, в которое входит Office 365, увеличилась на 18,6 процента до $9,77 миллиарда, превысив усредненный прогноз аналитиков в $9,40 миллиарда, согласно данным Refinitiv. Microsoft прогнозирует выручку этого подразделения в диапазоне $9,95-$10,15 миллиарда в текущем квартале.

Общая выручка компании в квартале, завершившемся 30 сентября, выросла до $29,08 миллиарда с $24,54 миллиарда годом ранее, превысив усредненный прогноз аналитиков в $27,90 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

Чистая прибыль увеличилась до $8,82 миллиарда, или $1,14 на акцию, с $6,58 миллиарда, или 84 центов на акцию, годом ранее. Аналитики ждали прибыль на уровне 96 центов на акцию.