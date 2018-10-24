LG Display ждет негативного влияния торговых войн на панельный бизнес

Южнокорейская LG Display Co Ltd сообщила, что торговые конфликты отрицательно скажутся на глобальном панельном бизнесе, отчитавшись о падении прибыли на 76 процентов в третьем квартале, несмотря на сезонный рост цен.

Восстановление цен на ЖК-панели с приближением рождественских праздников помогло поставщику Apple Inc вернуться к прибыли после убытков в предыдущие два квартала, но компания сообщила, что эта тенденция вряд ли сохранится в четвертом квартале.

“На рынке ЖК-панелей по-прежнему ожидается двузначный рост объемов поставок. Что касается спроса, рыночная волатильность продолжает усиливаться на фоне макроэкономической неопределенности, усугубляемой пошлинами, торговыми разногласиями и валютными рисками в странах с развивающейся экономикой”, - сказал аналитикам исполнительный вице-президент LG Display Дон Ким.

Компания зафиксировала операционную прибыль в размере 140 миллиардов вон ($123,2 миллиона) в период с июля по сентябрь, чему способствовало сезонное повышение цен на панели. Результат превзошел усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне 79 миллиардов вон, но оказался хуже, чем в соответствующий период прошлого года, из-за глобального избытка предложения.

Выручка LG Display уменьшилась на 12 процентов в годовом выражении до 6,1 триллиона вон.