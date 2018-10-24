Heineken увеличила продажи пива во всех регионах, сохранила прогноз

Вторая крупнейшая в мире пивоваренная компания Heineken NV в третьем квартале нарастила продажи пива во всех регионах и оставила в силе прогноз на год.

Голландский производитель самого продаваемого в Европе лагера Heineken, а также пива Tiger, Sol и сидра Strongbow, сообщил, что консолидированный объем продаж пива в период с июля по сентябрь вырос на 4,6 процента в годовом выражении до 62,6 миллиона гектолитров.

Это в целом совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Рейтер, которые в среднем прогнозировали показатель на уровне 62,5 миллиона гектолитров.

Продажи лагера Heineken увеличились на 9,2 процента на фоне высокого спроса в Бразилии, ЮАР, Франции и России.

Компания сообщила, что годовой прогноз остался без изменений.

В июле Heineken понизила годовой прогноз маржи из-за слабости валют на некоторых из наиболее прибыльных рынков, таких как Мексика и Вьетнам, а также расширения бизнеса в Бразилии.

Компания сообщила, что маржа операционной прибыли снизится на 20 процентов по итогам года, тогда как ранее ожидался рост показателя на 25 базисных пунктов.