Последнее обновление: 23.10.2018 18:00

Квартальные продажи McDonald's в США не оправдали прогнозов

Квартальные продажи McDonald’s Corp в сопоставимых ресторанах сети в США не оправдали ожиданий на фоне острой конкуренции на американском рынке фастфуда, нивелировавшей рост глобальной выручки.

Продажи в американских ресторанах, работающих по меньшей мере 13 месяцев, выросли на 2,4 процента в третьем квартале, завершившемся 30 сентября. Это ниже усредненного прогноза аналитиков на уровне 2,55 процента, по данным Refinitiv.

Чистая прибыль снизилась за квартал до $1,64 миллиарда, или $2,10 на акцию, с $1,88 миллиарда, или $2,32 на акцию, годом ранее.

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