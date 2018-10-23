BMW отзывает более полутора миллионов авто

Мюнхенский автоконцерн BMW отзывает более полутора миллионов своих автомобилей из-за возможных проблем с системой охлаждения.

«Автопроизводитель BMW отзывает машины, произведенные в период с 2010 по 2017 год. Причина – угроза возгорания из-за вытока охлаждающей жидкости», - говорится в сообщении t-online.

По всему миру из-за проблемы с кондиционированием воздуха компания отзывает 1,6 млн дизельных автомобилей.

В августе производитель уже объявлял об отзыве по той же причине сотен тысяч автомобилей в Европе и Азии.