Последнее обновление: 23.10.2018 16:17

BMW отзывает более полутора миллионов авто

Мюнхенский автоконцерн BMW отзывает более полутора миллионов своих автомобилей из-за возможных проблем с системой охлаждения.

«Автопроизводитель BMW отзывает машины, произведенные в период с 2010 по 2017 год. Причина – угроза возгорания из-за вытока охлаждающей жидкости», - говорится в сообщении t-online.

По всему миру из-за проблемы с кондиционированием воздуха компания отзывает 1,6 млн дизельных автомобилей.

В августе производитель уже объявлял об отзыве по той же причине сотен тысяч автомобилей в Европе и Азии.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование