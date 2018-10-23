Выручка Renault в III квартале снизилась на 6% из-за слабости развивающихся рынков, выхода из Ирана

Французский автопроизводитель Renault отчитался о 6-процентном снижении выручки в третьем квартале из-за замедления роста продаж на развивающихся рынках и прекращения деятельности в Иране.

Выручка снизилась до 11,48 миллиарда евро ($13,16 миллиарда) за три месяца до 30 сентября, сообщила компания во вторник. Выручка автомобильного подразделения упала на 8,4 процента до 10,06 миллиарда.

Регистрации автомобилей Renault на глобальном рынке выросли на 2,9 процента в третьем квартале за счет нового коммерческого партнерства с китайской Brilliance. Без учета продаж совместного предприятия количество регистраций за пределами Европы снизилось на 10,4 процента.

Результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших общую выручку в размере 12,17 миллиарда евро и выручку автомобильного подразделения в размере 10,92 миллиарда без учета российского Автоваза.

Тем не менее Renault подтвердила годовой прогноз на 2018 год, который в том числе предусматривает рост выручки, положительный свободный денежный поток автомобильного подразделение и операционную маржу выше 6 процентов.