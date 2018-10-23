Последнее обновление: 23.10.2018 16:17

Южная Корея в сентябре обнулила импорт нефти из Ирана из-за санкций

Южная Корея в сентябре свела к нулю импорт нефти из Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали во вторник данные государственной Korea National Oil Corp (KNOC).

Совокупный объём импорта нефти в Южную Корею в сентябре снизился на 14,4 процента в годовом выражении до 79,7 миллиона баррелей, следует из статистики.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана в попытке свести доходы Ирана от экспорта нефти к нулю.

Санкции против иранского энергетического сектора вступают в силу 4 ноября.

Южная Корея при этом начала сокращать закупки сырья из Ирана заблаговременно из-за страха попасть под вторичные санкции.

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