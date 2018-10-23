В Грузии 90% автопарка заменят электромобилями

В ближайшие 10 лет 90% автопарка Грузии заменят электромобилями. Об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе на презентации проекта "Зеленая политика - экотранспорт".

Бахтадзе сообщил, что правительство Грузии разработало план, согласно которому в течение последующих 10 лет 90% действующего в Грузии автопарка будет заменено электромобилями, передает Спутник.Грузия.

"Грузия будет первой страной в мире, которая за такие кратчайшие сроки сможет заменить свой автопарк электромобилями. Это очень амбициозный план, но в то же время этот план принесет Грузии огромное преимущество и придаст ценность нашей экономике", - заявил он.

По словам грузинского премьера, правительство уже дало преимущество электромобилям - они фактически не облагаются акцизом при импорте.

"Мы дадим очень важный фискальный стимул для задействования в Грузии таких лизинговых схем, согласно которым потребитель приобретет электроавтомобиль и, за счет экономии средств на топливо, в пятилетний срок выкупит автомобиль фактически без дополнительных расходов", - заявил премьер Грузии.

По его мнению, это создает очень важное преимущество для электромобилей.

"Это значит, что у нас в Грузии появится довольно крупный рынок и мы уже ведем переговоры с двумя самыми известными брендами, чтобы в Грузии был построен завод электромобилей", - отметил Бахтадзе.

В настоящее время в Грузии импорт электромобилей освобожден от акциза, а для гибридных машин акциз снижен в два раза.