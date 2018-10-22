Минфин РФ обещает плановое повышение акцизов на бензин и дизтопливо с 2019 года

Российский Минфин настроен на плановое повышение акцизов на бензин и дизтопливо с 2019 года и не обсуждает дальнейшую корректировку демпфирующей надбавки для поддержки нефтепереработчиков, сказал глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов журналистам в понедельник.

Правительство РФ, которое в середине года пошло на снижение акцизов на нефтепродукты из-за скачка цен на бензин, и осенью внесло корректировки в завершение налогового маневра в нефтяной отрасли ради помощи нефтеперерабатывающим заводам.

“Мы вводим демпфер с 1 января, это гораздо большая поддержка внутреннего рынка, чем есть сейчас”, - сказал Сазанов.

Предполагается снижение условных значений средней оптовой цены реализации автомобильного бензина АИ-92 класса 5, используемое для расчета компенсации - демпфирующей надбавки к отрицательному акцизу на нефть, до 50.400 рублей за тонну с 56.000 рублей за тонну; условных значений средней оптовой цены реализации дизтоплива класса 5 - до 45.000 рублей за тонну с 50.000 рублей за тонну.

“Снижение акцизов и корректировка демпфера больше не сработает, потому что дифференциал в ценах внутреннего рынка на экспорт очень большой. В этом случае перекупщики смогут покупать товар и вывозить его на экспорт, и зарабатывать на этом деньги, поэтому дальше снижать акциз или демпфер - невозможно”, - сказал Сазанов.

Если вы увеличите объем поставок этого товара на биржу, он вымоется и уйдет на экспорт, поэтому меры налогового или тарифного стимулирования ограничены, говорит он.

Какие могут быть еще варианты стабилизации цен на моторное топливо в случае их повышения, Сазанов не сказал.

“Возможно, надо как-то собираться с компаниями, договариваться о чем-то. У них достаточно большие доходы. Всего пять игроков. Они абсолютно договороспособны, этот вопрос будет обсуждаться в правительстве, я думаю, к какому-то решению мы придем”, - добавил он.

По словам Сазанова, какого-то экстрординародного роста выше инфляции не произойдет ни до конца этого года, ни в следующем году.

Введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов, по мнению Сазанова, разрешить ситуацию не поможет.

“Заградительная пошлина убьет нефтепереработку, особенно независимые НПЗ. Я считаю, что вводить пошлину просто невозможно, потому что у вас снижается маржа теперь не только на внутреннем рынке, но и на экспорт. Поэтому это повлечет еще больше кризисных явлений в нефтепереработке, чем есть сейчас”, - считает Сазанов.