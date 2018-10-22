Последнее обновление: 22.10.2018 16:16

Концерн BASF запускает производство аккумуляторных батарей для электромобилей

Немецкий химический гигант BASF откроет первую в Европе площадку для производства аккумуляторных материалов для европейских автомобилестроителей, производящих машины с электрическими двигателями.

Предприятие будет построено в финском городе Харьявалта в непосредственной близости от никель-кобальтового завода "Норникеля", российская компания будет поставлять необходимые для производства никель и кобальт, сообщили обе компании в понедельник,

Производство планируется начать в конце 2020 года, завод должен покрывать потребность в материалах для аккумуляторов 300 тысяч электромобилей в год, указывается далее в сообщении. Предприятие будет использовать местные возобновляемые источники энергии, в том числе энергию воды, ветра и биомассы.

Проект является частью многоступенчатого инвестиционного плана BASF на общую сумму в 400 миллионов евро. Тем самым BASF намерен поддержать растущий рынок электромобилей, заявил глава подразделения по производству катализаторов Кеннет Лейн. Руководство концерна в Людвигсхафене проверяет возможность строительства дальнейших заводов в Европе по производству аккумуляторных материалов.

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