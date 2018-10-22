Последнее обновление: 22.10.2018 13:23

Китай снизит налоги на граждан

Китайские регуляторы обнародовали предварительный план снижения налоговой нагрузки для граждан КНР, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и других расходов.

Этот план был воспринят инвесторами как сигнал того, что китайские власти намерены принимать меры для поддержки экономики, рост которой в третьем квартале текущего года замедлился до минимума почти за 10 лет, пишет "Синьхуа".

План, опубликованный министерством финансов и Государственным налоговым управлением Китая в минувшую субботу, предусматривает налоговые вычеты в размере от 1 тыс. юаней ($144) до 2 тыс. юаней в месяц в зависимости от категории расходов.

Предполагается, что граждане КНР, потратившие средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тыс. юаней на каждого ребенка.

В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6-4,8 тыс. юаней, на поддержку родителей в возрасте от 60 лет - 24 тыс. юаней, на медицинское обслуживание - до 60 тыс. юаней, если расходы, не покрытые страховкой, превысили 15 тыс. юаней.

Вычет на аренду жилья составит 800 юаней для жителей небольших городов, 1 тыс. юаней - для средних городов и 1,2 тыс. юаней - для крупных городов, вычеты на уплату процентов по ипотечным кредитам составят 12 тыс. в год и коснутся лишь семейных пар, покупающих жилье впервые.

В прошлом месяце Пекин повысил порог не облагаемого налогом ежемесячного дохода до 5 тыс. юаней в месяц с 3,5 тыс. юаней.

Тогда же премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти страны планируют существенное снижение налогов, в то время как представители Минфина дали понять, что шаги в этом направлении уже готовятся.

Как ожидается, снижение налоговой нагрузки на граждан поддержит потребительский сектор Китая, являющийся главным двигателем экономики страны, и поможет защитить ее от внешних шоков.

Предварительный план Минфина и налогового регулятора вынесен на открытое общественное обсуждение. Предполагается, что план вступит в силу с 1 января 2019 года.

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