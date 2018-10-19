ЕС подпишет соглашение о свободной торговле с Сингапуром

ЕС стремится расширить торговое сотрудничество с азиатскими странами. Первым шагом на пути к этому станет подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром.

Европейский Союз подпишет торговое соглашение с Сингапуром в пятницу. Это станет основным событием двухдневной встречи 51 лидера европейских и азиатских государств, а также сигналом о стремлении ЕС к заключению соглашений о свободной торговле с азиатскими странами».

Кроме того, лидеры государств представят свои климатические предложения.

"Есть важные темы, которые мы должны проработать. Во-первых, борьба с климатическими изменениями, во-вторых, мы должны продвигать идею о справедливой и свободной торговле", - сказал австрийский канцлер Себастьян Курц.

Еврокомиссия надеется, что сделка, которая еще требует одобрения Европейского парламента, вступит в силу со следующего года.

Азиатско-европейский саммит (ASEM) объединяет лидеров ЕС, Швейцарии, Норвегии и 21 азиатского лидера, в том числе премьер-министра Китая Ли Кекяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.