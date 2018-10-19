Продажи Remy превзошли прогнозы за счет спроса на коньяк в Китае

Remy Cointreau отчиталась о превзошедших ожидания продажах во втором квартале за счет высокого спроса на премиальный коньяк в Китае и подтвердила прогноз прибыли в текущем году.

Объем продаж производителя коньяка Remy Martin и рома Mount Gay за три месяца до 30 сентября составил 329,8 миллиона евро ($378 миллионов), на сопоставимой основе увеличившись на 9,1 процента, тогда как опрошенные компанией аналитики в среднем ожидали роста на 7,8 процента.

В первом квартале рост сопоставимых продаж составил 5,9 процента.

Продажи коньяка Remy Martin, на которые приходится около 71 процента от общих продаж группы, выросли на 12,2 процента на сопоставимой основе против роста на 11,1 процента в первом квартале.

Компания связывает рост продаж коньяка с “сохраняющейся положительной тенденцией в Китае, а также на других ключевых рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

Remy Cointreau также оставил на прежнем уровне годовой прогноз роста текущей операционной прибыли.