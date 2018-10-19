ЕС назвал проект бюджета Италии "беспрецедентным" нарушением правил

Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.

Еврокомиссия направила Риму письмо с предупреждением, что стало первым формальным шагом процесса, который может привести к отклонению проекта бюджета Брюсселем и штрафу.

В письме говорится, что проект бюджета, похоже, является “в особенности серьезным нарушением” правил ЕС из-за “беспрецедентного” отклонения от целевых ориентиров. Еврокомиссия ждет от Рима ответа до 22 октября.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отмахнулся от критики Еврокомиссии, сказав, что Италия готова разрешить сомнения ЕС, но сам он не обеспокоен письмом. Он не считает, что проект предусматривает слишком существенное отклонение от целевых показателей и ожидает, что Еврокомиссия направит аналогичные предупреждения Испании, Франции и Португалии.

“Италия - это отдельный случай”, - сказал Рейтер чиновник ЕС, отметив, что в письмах другим правительствам будет содержаться лишь предупреждение о возможных бюджетных рисках.

Конте назвал проект бюджета “прекрасным”, сказав в среду по прибытии на двухдневный саммит ЕС, что не видит возможности внести в него изменения.

Итальянский премьер также столкнулся с недовольством внутри страны, назначив встречу правительства на субботу, чтобы разрешить противоречия об условиях частичной налоговой амнистии.