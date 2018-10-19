Инвестпотенциал Центральной Азии в несырьевых отраслях достигает $40-70 млрд

Центральная Азия может стать новым фронтиром для инвесторов, потенциал региона в привлечении прямых иностранных инвестиций в несырьевые отрасли оценивается в $40-70 млрд, говорится в отчете Boston Consulting Group (BCG).

Как отмечают аналитики, "основные преимущества региона - макроэкономическая стабильность и относительно дешевая и многочисленная рабочая сила. (...), его потенциал в области привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в недобывающие отрасли оценивается в $40-70 млрд, что сопоставимо с Центральной Америкой или Балканами".

Благодаря текущим демографическим и экономическим тенденциям в регионе сложился растущий внутренний рынок, оборот которого, по оценкам BCG, в 2017 году составил $150 млрд.

В большинстве стран Центральной Азии были реализованы масштабные реформы, улучшившие общий инвестиционный климат в регионе.

Ведущие позиции в регионе, по оценкам BCG, занимает Казахстан, привлекающий 70% от общего объема прямых иностранных инвестиций в новые проекты в Центральной Азии. За ним следуют Узбекистан (16%) и Туркменистан (8%), в то время как на Кыргызстан и Таджикистан в совокупности приходится менее 6% всех ПИИ в регион.