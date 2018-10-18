Twitter опубликовал данные об активности российской «фабрики троллей»

Администрация Twitter опубликовала большую базу данных по учетным записям, которые могут быть связаны с вмешательством в президентские выборы в США 2016 года.

Как следует из сообщения в блоге Twitter, в базу данных включена 3841 учетная запись, предположительно связанные с российским "Агентством интернет-исследований", которую иногда называют "фабрикой троллей", а также 770 учетных записей, которые, возможно, связаны с Ираном. Через упомянутые 4611 Twitter-профилей были написаны более 100 миллионов твитов и загружены более 2 миллионов изображений, видеозаписей и онлайн-трансляций. Самая ранняя активность этих учетных записей датирована 2009 годом.

"Мы обязались перед Конгрессом и общественностью США регулярно предоставлять информацию о нашем расследовании иностранного вмешательства в политические обсуждения в Twitter. С тех пор мы делились примерами сообщений, размещаемых в Twitter Агентством интернет-исследований, и предоставляли общественности прямое уведомление, если они взаимодействовали с этими учетными записями", - написано в блоге Twitter.

Как следует из анализа данных Twitter, максимальная активность учетных записей, на которые обратила внимание администрация сервиса, пришлась на 2015 год, а почти треть профилей создана в марте-июне 2014 года, после аннексии Крыма Россией. Особую активность ведущие профилей развивали после крушения рейса MH17. Тогда в этих учетных записях начали использоваться хештэги, из которых следовало, что ответственность за крушение Boeing лежит на украинских властях. Среди наиболее часто используемых англоязычных хештэгов - MAGA (аббревиатура от предвыборного лозунга Дональда Трампа Make America Great Again).