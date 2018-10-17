Китайские экспортеры обеспокоены торговой войной и ростом расходов - опрос

Китайские экспортеры в основном уверены, что смогут справиться с последствиями торговой войны с США, однако опасаются ущерба, который она может нанести глобальной экономике, показал опрос участников крупнейшей китайской торговой выставки, проведенный Рейтер.

Представители 91 компании из ряда отраслей - от промышленного машиностроения до производства бытовых приборов и мотоциклов - приняли участие в опросе на Китайской импортно-экспортной выставке в период с 15 по 16 октября.

Чуть более 60 процентов сказали, что обеспокоены торговой войной, отвечая на вопросы в рамках первого опроса Рейтер с тех пор, как США ввели пошлины на импорт китайской продукции стоимостью $200 миллиардов в конце прошлого месяца, обострив торговые противоречия между двумя крупнейшими в мире экономиками.

“В этом году мы хотели расширяться в США, но торговая война действительно воспрепятствовала этим планам”, - сказала Хэйди Тань, директор по продажам компании Motoma Power, которая производит аккумуляторы для мобильных телефонов, в том числе для iPhone.

Пошлины США коснулись в том числе и батарей для телефонов, и, по словам Тань, потребители уже начали обращаться за продукцией на рынки других стран.

Однако опрошенные компании в целом сохраняют оптимизм в отношении зарубежных рынков, несмотря на растущее число препятствий: лишь 28 процентов ожидают снижения количества заказов в текущем году и 21 процент - в 2019-м.

Согласно последнему опросу, более 60 процентов ожидают, что торговая война продлится как минимум еще один год, хотя многие говорят, что ее сроки будут зависеть от того, как долго президент США Дональд Трамп будет находиться в Белом доме.

“Вопрос не в том, как долго будет длиться торговая война, - сказал Чарльз Чжу из Taizhou Jieba Cleaning Products. - Вопрос в том, как долго Трамп будет у власти”.

Пятьдесят пять процентов опрошенных сказали, что власти должны быть “активно вовлечены в процесс обсуждений”, чтобы попытаться прекратить войну. Только три участника опроса полагают, что Китай должен ввести ограничения в сфере конкуренции.

Многие экспортеры в таких отраслях, как производство солнечной энергии и машиностроение, сказали, что объем их поставок в США крайне мал, отчасти из-за введенных ранее пошлин, которые вынудили их обратиться на другие рынки.

Однако некоторые экспортеры выразили беспокойство о том, что торговая война подрывает глобальную уверенность.

“В первую очередь торговая война ударяет по экономике Китая, где у нас есть клиенты, но она также может оказать давление на экономики стран, с которыми мы сотрудничаем”, - сказал вице-президент Jiangsu Spanl Co. Ltd, которая экспортирует стройматериалы, Тодд Као.

Многих экспортеров, принявших участие в опросе, больше беспокоит не торговая война, а рост расходов на ведение коммерческой деятельности в Китае, в том числе рост расходов на сырьевые товары, и высокая текучка кадров.