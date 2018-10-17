Последнее обновление: 17.10.2018 15:49

Tesla купила земельный участок в Шанхае для строительства первого завода за пределами США

Категории: Китай Tesla

Tesla Inc подписала с правительством Шанхая соглашение о покупке земельного участка площадью 860.000 квадратных метров, где компания планирует построить с

Tesla в июле заключила сделку с властями Шанхая о строительстве первого завода за пределами США, что вдвое увеличит объем производства компании.

Компания не сообщила цену участка, однако Бюро планирования и использования земельных ресурсов Шанхая сказало в среду, что участок земли площадью 864.885 квадратных метров был продан на аукционе за 973 миллиона юаней ($140,51 миллиона).

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