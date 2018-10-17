ЕИБ предоставил Узбекистану первые кредиты на 200 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил правительству Узбекистана первые два займа на общую сумму 200 миллионов евро, сообщает в среду представительство Евросоюза в республике.

"Подписание первых двух кредитов на сумму 200 миллионов евро открывает новую главу в отношениях между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком", - говорится в сообщении для СМИ. В частности, ЕИБ предоставил правительству страны кредиты по 100 миллионов евро на улучшение системы водоснабжения, а также на повышение энергоэффективности в промышленном секторе Узбекистана.

"Мы очень рады тому, что первые договора займов ЕИБ, когда-либо подписанные в Узбекистане, заключены через год после запуска операций ЕИБ в этой стране", - заявил вице-президент ЕИБ Васил Худак, слова которого приводятся в сообщении.

Оба проекта разрабатываются в сотрудничестве с Всемирным банком и, как предполагается, получат техническую поддержку со стороны Инвестиционного фонда для стран Центральной Азии, которым управляет Европейская комиссия, добавили в представительстве.

В октябре 2017 года правительство Узбекистана и ЕИБ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее начало работы финансового учреждения в республике.

Ранее Васил Худак сообщал журналистам, что банк планировал в октябре предоставить Узбекистану первые кредиты на сумму около 400 миллионов евро.

Узбекистан стал уже четвертой страной в Центральной Азии, где будет вести свою деятельность ЕИБ. К настоящему времени банк уже предоставил более 700 миллионов евро Казахстану, Киргизии и Таджикистану на финансирование проектов в инфраструктурной сфере, а также малом и среднем бизнесе.