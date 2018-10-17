Рост продаж Danone замедлился из-за Китая и Марокко, но превысил прогнозы

Danone сообщила о резком замедлении роста продаж в третьем квартале на фоне падения продаж детских смесей в Китае и потерянных объемов продаж молочной продукции в Марокко из-за бойкота потребителей.

Однако теплая погода в Европе способствовала росту продаж питьевой воды, в то время как подразделение, занимающееся производством молочной продукции и продуктов растительного происхождения, показало хорошие результаты в Северной Америке. Danone подтвердила годовые финансовые ориентиры.

Сопоставимые продажи Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, владеющего такими марками, как Actimel и Activia, выросли на 1,4 процента до 6,186 миллиарда евро ($7,14 миллиарда), слегка превысив прогноз аналитиков, ожидавших повышения на 1,2 процента.

Однако рост показателя существенно замедлился по сравнению с 3,3 процента во втором квартале и 4,9 процента - в первом.

Danone, намеревающаяся к 2020 году добиться операционной маржи в размере выше 16 процентов и роста сопоставимых продаж на 4-5 процента, подтвердила прогноз, согласно которому базовая прибыль на акцию (EPS) компании продемонстрирует двузначный рост в 2018 году без учета последствий продажи доли в японской Yakult.