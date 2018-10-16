Саудовская Аравия может обвинить в смерти журналиста сотрудника разведки

Саудовская Аравия готовится признать, что журналист Джамал Хашогги погиб в результате допроса, сообщили CNN и New York Times после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что за этим могут стоять “одиночные убийцы”.

Трамп отправил госсекретаря США Майка Помпео на встречу с королем Саудовской Аравии, чтобы обсудить испортившее отношения между двумя странами дело о пропавшем журналисте.

Критиковавший саудовские власти обозреватель газеты The Washington Post исчез 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Турецкие чиновники говорят, что, по мнению властей, Хашогги был убит на территории консульства.

Саудовская Аравия готовит доклад, в котором признает, что Хашогги погиб в результате допроса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных источников. Получить комментарий Эр-Рияда пока не удалось.

“Я слышал об этом докладе, но никто не знает, официальный ли он”, - сказал Трамп журналистам, не вдаваясь в детали.

Издание New York Times, цитируя знакомого с планами королевства человека, сообщило, что наследный принц одобрил либо проведение допроса, либо перевозку Хашогги в Саудовскую Аравию. Правительство страны, говорится в сообщении, защитит принца, обвинив в проваленной миссии сотрудника разведки.

Дело об исчезновении саудовского журналиста вызвало мощную международную реакцию, при этом многие компании отказались от участия в запланированном в этом месяце саудовском форуме “Давос в пустыне”.

Трамп пригрозил Саудовской Аравии “жестким наказанием”, если выяснится, что журналист был убит на территории консульства, а европейские союзники потребовали обеспечить “достоверное расследование” и привлечь виновных к ответственности.

Саудовская Аравия решительно отрицает версию об убийстве Хашогги и называет подобные обвинения ложью, заявляя что журналист покинул здание консульства вскоре после того, как туда зашел.

Поговорив с королем Салманом, Трамп сказал журналистам: “Король твердо отвергает, что ему что-либо об этом известно. Он на самом деле не знал, может быть - я не хочу залезать к нему в голову, но это так звучало - может быть, это были одиночные убийцы. Кто знает?”

Законодатели-демократы критикуют Трампа за использование фразы “одиночные убийцы”.

“Просто удивительно, что им удалось нанять президента Соединенных Штатов своим PR-агентом, чтобы озвучить все это”, - написал в твиттере сенатор-демократ Крис Мёрфи.