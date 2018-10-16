Эстония планирует завершить обустройство границы с Россией к 2026 году, заявил в понедельник премьер-министр республики Юри Ратас.

По словам главы правительства, проектировочные и подготовительные работы по обустройству границы будут проведены в период с 2018 по 2020 год. Завершить строительство границы с Россией предполагается в 2026 году. Строительство границы будет разделено на сектора и участки. Планируется выделить три сектора, которые охватят реку Нарва, озера и сухопутные участки.

"На суше строительство не будет вестись сразу по всей длине в 136 километров, а точнее, 135,6 километров. Оно будет вестись по участкам для того, чтобы на примере одного участка можно было учиться обустраивать последующие", - заявил Ратас, выступая перед депутатами парламента Эстонии.

Премьер также отметил, что стоимость работ по обустройству границы с РФ составит 250 миллионов евро. Еще 70 миллионов евро будут направлены на уход за инфраструктурой во время строительства.

Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 126 километров — по озерам, 176 километров — по рекам.

Согласно детальному проекту обустройства сухопутной границы с РФ, на границе будет установлена электронная охранная система, для мониторинга ситуации на границе планируется использование беспилотников. Любое пересечение границы будет зафиксировано средствами видеонаблюдения или сенсорными датчиками. На границе будет возведен забор высотой 2,5 метра примерно на 90 километрах из 135 километров сухопутной границы.