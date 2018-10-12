Последнее обновление: 12.10.2018 18:00

BMW может недосчитаться 500 млн евро в 2019 году из-за торговой войны

Немецкий автопроизводитель BMW в следующем году может заработать на полмиллиарда евро меньше в случае сохранения пошлин США и Китая, сказал финансовый директор компании Николас Питер в интервью журналу Automobilwoche.

Пошлины, введенные Вашингтоном и Пекином, ударили по экспорту в Китай внедорожников, производимых на заводе BMW в американском городе Спартанбург, штат Южная Каролина, что оказало отрицательное влияние на прибыль в размере чуть менее 300 миллионов евро, сказал Питер, чьи слова приводятся в выдержке из статьи, которая будет опубликована 13 октября.

Если пошлины останутся в силе в 2019 году, это может уменьшить годовую прибыль на полмиллиарда евро, добавил он.

В сентябре BMW снизила целевые показатели, сообщив, что ждет падения доналоговой прибыли по итогам года в связи с торговой войной между Китаем и США и ценовой войной на автомобильном рынке.

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